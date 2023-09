Superdrone será utilizado para monitorar áreas florestais no ES e BA

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está implementando um reforço no trabalho de monitoramento de ocorrências em plantios florestais da empresa na região norte do Espírito Santo e sul da Bahia. Trata-se do Nauru 500C VTOL, o primeiro drone brasileiro eVTOL (sigla em inglês para Decolagem e Pouso Vertical) a conquistar a aprovação de projeto da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para voos de até 60 km e acima de 400 pés (cerca de 1.200 metros).

