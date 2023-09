Suspeito de agredir ex-companheira é preso em flagrante no ES

Policiais civis da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco prenderam em flagrante delito um homem de 21 anos, suspeito de agredir a ex-companheira, uma adolescente de 16 anos. A prisão foi realizada nessa quinta-feira (20), no bairro Nova Barra, no município de Barra de São Francisco.

A vítima procurou a Delegacia para relatar que havia acabado de ser agredida pelo ex-companheiro dela com socos, chutes e uma pedrada. A adolescente relatou que foi à residência do suspeito para ver a filha, de três anos, e, após uma discussão, o homem iniciou as agressões.

“A mulher contou à Polícia Civil que o agressor ordenou que ela saísse da casa e, por não obedecer, ele a empurrou e deu um chute na barriga dela. O homem continuou a violência na área externa da casa, tendo quebrado um capacete na cabeça da jovem e arremessou um tijolo contra ela, causando um corte no braço”, disse o adjunto da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegado Daniel Azevedo.

Diante do relato da vítima, as equipes diligenciaram ao endereço do suspeito e realizaram a prisão em flagrante. O homem foi autuado pelo crime de lesão corporal de acordo com a Lei Maria da Penha e encaminhado ao Presídio de São Domingos do Norte.