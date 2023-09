Suspeito de estuprar enteada é preso no ES

Policiais civis da 8ª Delegacia Regional de Ibatiba prenderam, nessa terça-feira (19), um homem de 41 anos, investigado por estupro de vulnerável contra a sua enteada de 13 anos. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão por estupro de vulnerável, no Centro de Ibatiba

Segundo o chefe da 8ª Delegacia Regional de Ibatiba, delegado Rafael Caliman, no mês de julho do ano passado a mãe procurou à Polícia para relatar que a filha, uma adolescente com 13 anos, confidenciou-lhe que o padrasto praticou atos libidinosos com ela em diversas oportunidades.

“Além disso, a mãe da adolescente também informou que o suspeito ameaçou-as dizendo que atearia fogo nela e na filha caso ela não se retratasse da denúncia. Diante das ameaças e dos prejuízos que isso poderia ocasionar à criança e às investigações, representamos pela prisão temporária – 30 dias – do suspeito”, disse o delegado.

Ele foi detido no Centro de Ibatiba, quando se dirigia ao trabalho. Nos próximos dias, essa investigação será concluída e o procedimento será encaminhado ao poder judiciário.