Suspeito de estupro contra as próprias filhas é preso no ES

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares realizaram uma operação policial nesta segunda-feira (18), no Centro da cidade, que resultou na prisão de um homem de 49 anos, com mandado em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, cometidos contra as próprias filhas.

As equipes se dirigiram ao endereço do suspeito, no Centro de Linhares, e deram cumprimento ao mandado de prisão. O homem responde pelos crimes de estupro de vulnerável e outros coligados, praticados contra as próprias filhas. Ele foi preso em casa e se recusou a assinar a ordem judicial.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.