Suspeitos de assassinar adolescentes desaparecidos no ES são presos

Três suspeitos de terem participado do assassinato dos adolescentes que estavam desaparecidos no município de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, foram presos, nesta sexta-feira (2), após operação realizada pelas forças de segurança do Estado.

Entre os detidos, está Marcos Vinícius Coutinho de Carvalho, o Caíque, de 20 anos, que segundo a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, seria o chefe do tráfico de drogas na cidade e responsável por mandar matar os adolescentes.

Os outros envolvidos no crime são um adolescente, apreendido no município de Serra, e um homem que trabalhava com transporte por aplicativo e teria levado os corpos dos garotos para serem enterrados em uma região conhecida como Rocinha, em meio a uma plantação de eucalipto.