Suspeitos de tráfico de drogas no ES são presos dentro de mata

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizou uma operação conjunta na zona rural do município de Montanha, nesta terça-feira (26), que resultou na prisão de quatro suspeitos de 33, 20, 27 e 24 anos e na apreensão de um adolescente de 17 anos.

Após levantamentos dos setores de inteligências da PCES e da PMES, equipes tiveram conhecimento de que um grupo estaria utilizando uma área rural do município de Montanha, nas proximidades da represa de abastecimento de água, para preparar e embalar entorpecentes. Munidos das informações, foi realizada campana na mata até que os suspeitos foram avistados chegando ao local e dando início à atividade criminosa.

Imediatamente, foi montado um cerco policial e os policiais progrediram pela mata para realizar a abordagem. Os indivíduos ainda tentaram fugir, mas foram contidos e presos. Com o grupo, foram apreendidos 310 gramas de crack, 810 gramas de cocaína, além de material para embalo de entorpecentes, duas balanças de precisão, 25 munições calibre 380, cinco aparelhos telefônicos e R$ 661,00 em espécie.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foram autuados e encaminhados ao sistema prisional.