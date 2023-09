Suspeitos de tráfico de drogas são presos pela PRF na BR-101 em Itapemirim

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prenderam na tarde da última quinta-feira (21), na altura do km 413 da BR-101 Sul, na altura do município de Itapemirim, três homens suspeitos de tráfico de drogas.

De acordo com informações da PRF, a equipe realizava fiscalização de combate à criminalidade, a Operação Terminus, quando recebeu uma denúncia através da sua Central de Comando e Controle de que havia três homens que supostamente estariam comercializando entorpecentes em um bar às margens da rodovia.

Os agentes seguiram até o local e encontraram os três suspeitos no interior do estabelecimento, sendo que dois jogavam sinuca e um deles estava com uma mochila no colo. Esse último, ao ver o policial, colocou a mochila no chão e se afastou.

Ao serem questionados sobre quem seria o dono da mochila, nenhum deles assumiu a propriedade. Ao verificarem o interior da mesma, os federais encontraram 110 pinos de cocaína.

Os três suspeitos foram conduzidos, juntamente com a droga à Delegacia da Polícia Civil de Itapemirim, para as medidas cabíveis do flagrante.

Os números das apreensões de drogas nas rodovias federais que cortam o Espírito são significativos. De janeiro a setembro de 2023, já foram aprendidos aproximadamente 90 kg de cocaína e mais de 650 kg de maconha, além de outros entorpecentes.