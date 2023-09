Taça Nosso Esporte Cachoeiro começa neste sábado (2)

Dez jogos de handebol marcarão a estreia da Taça Nosso Esporte Cachoeiro, neste sábado (2).

As partidas vão ocorrer no ginásio poliesportivo “Hermo Gomes”, no bairro Aquidaban, a partir das 8h. Vão disputar atletas nas categorias, masculino e feminino, sub 11, 12, 14 e 15. Ao todo, serão dez partidas, abertas ao público. Haverá premiação com medalhas e troféus.

A competição é uma realização da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida e participam as equipes Nosso Esporte Gonzaga, Celp, Nosso Esporte Aquidaban, Marataízes, Leopoldino Rocha e Nosso Esporte Aeroporto. Confira a tabela completa dos jogos.

Taça Nosso Esporte de Futebol

Já no domingo (3), os times que foram inscritos no Campeonato Municipal de Futebol Amador, começarão a disputar a Taça Nosso Esporte Cachoeiro de Futebol.

Quarto jogos serão realizados nos campos do Itabirense e do Grêmio Santo Agostinho, às 12h45 e 14h45.

Os vencedores dos confrontos se enfrentam no dia 16, e a grande final da Taça Nosso Esporte de Futebol será decidida no dia 15 de outubro.

O campeão terá direito a disputar a Final da Supercopa Municipal de Futebol que será realizada no início de 2024.

Os jogos

03/09 – Campo Grêmio Santo Agostinho

12h45 – Bandeirante Pça. da Bandeira x Amigos F.C (Santa Helena)

14h45 – Santos do Zumbi x Unidos do Valão

03/09 – Campo do Itabirense

12h45 – Juventude do Zumbi x Santos Dumont

14h45 – Villarreal x Máster do Bela Vista