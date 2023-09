Taça Nosso Esporte Cachoeiro: semifinalistas se enfrentam em outubro

O último domingo (3) foi marcado por muito esporte, em Cachoeiro. Na Taça Nosso Esporte de Futebol, quatro jogos, muito disputados, definiram as semifinais da competição.

As partidas aconteceram nos campos do Itabirense, no bairro São Luiz Gonzaga, e do Grêmio Santo Agostinho, no Vila Rica. No primeiro jogo, as equipes Bandeirante Pç. da Bandeira e Amigos F.C fizeram uma disputa acirrada, decida nos pênaltis, que definiu o Bandeirante Pç. da Bandeira na próxima fase.

No jogo entre Santos do Zumbi e Unidos do Valão, quem levou a melhor foram os garotos do Unidos do Valão, vencendo por 4 a 1. Enfrentaram-se, também, os times do Juventude do Zumbi e Santos Dumont, passando a equipe do Zumbi por 3 a 2.

Já no confronto entre Máster do Bela Vista e Villarreal, avançou o Máster, num jogo bastante acirrado, finalizado em 4 a 3.

No sábado (16), os quatro semifinalistas se enfrentam para definir quem vai para a grande final, em outubro. As semifinais acontecerão no campo do Coronel Borges: Bandeirante Pç. da Bandeira encara o Unidos do Valão e Juventude do Zumbi enfrenta o Máster do Bela Vista. Os jogos serão às 15h15 e 17h15, respectivamente, com entrada gratuita.

Festival Nosso Esporte de handebol

Também no domingo (3), dez jogos marcaram o Festival Nosso Esporte Cachoeiro na modalidade handebol.

No ginásio poliesportivo “Hermo Gomes”, bairro Aquidaban, estiveram presentes atletas nas categorias masculino e feminino, sub 11, 12, 14 e 15.

A competição é uma realização da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) e participaram as equipes Nosso Esporte Gonzaga, Celp, Nosso Esporte Aquidaban, Marataízes, Leopoldino Rocha e Nosso Esporte Aeroporto.

Todos os participantes receberam prêmios de participação, como medalhas e troféus. Confira o resultado dos jogos.