Tempo muda e temperaturas caem em todas as regiões capixabas nesta quarta (06)

Quarta-feira (06) com mudança nas condições do tempo em grande parte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, a aproximação de um sistema frontal irá contribuir para o aumento de nebulosidade e chuva, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Nas demais áreas do Estado, o sol aparece entre muitas nuvens e há uma pequena chance de chuva fraca em alguns momentos. As temperaturas diminuem em todas as regiões.

Na Grande Vitória, sol entre muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 26 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Sul, tempo com muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Serrana, sol entre muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Norte, sol entre muitas nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Noroeste, sol entre muitas nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Nordeste, sol entre muitas nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.