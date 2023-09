Thiaguinho apresenta show da turnê na final do Roda de Boteco no ES

Uma festa que reúne 21 botecos com petiscos inéditos, exclusivos, a preços especiais e com Thiaguinho cantando todos os seus hits. Gostou? Pois esse é o Botecão, a tradicional festa de encerramento do Roda de Boteco, em Colatina, com todos os botecos juntos. A festança já está com a data marcada: serão 3 dias, sendo os dias 09 e 10 abertos para o público, com entrada gratuita, e no dia 11 de novembro, Thiaguinho anima a festa, na Área Verde da Avenida Beira-Rio, com abertura às 17h. Os ingressos para o show começam a ser vendidos nesta quarta-feira (20), fique por dentro dos detalhes.

Os dias 09 e 10 de novembro serão abertos ao público com entrada gratuita. Já no sábado (11), os cantores Iclas Sorriso e André Violette sobem ao palco para começar a animar o público e logo depois, quem chega no Botecão é o cantor Thiaguinho com a sua nova turnê “Meu Nome é Thiago André – 20 anos” para encerrar o festival gastronômico.

O artista capixaba Iclas Gonçalves Laia de Sousa, mais conhecido por Iclas Sorriso, é famoso por sua energia contagiante e paixão pela música. Atualmente com 28 anos de idade, é nesse momento que ele acredita que está em sua maturidade musical. O cantor começou a jornada desse projeto incrível em sua cidade natal, Colatina, e em 2022 realizou um sonho ao gravar no Rio de Janeiro. A gravação contou com o lendário produtor de samba e pagode, Wilson Prateado, e músicos de peso como Mumuzinho, Ferrugem, Diogo Nogueira, Belo e outros.

Para o capixaba André Violette, a música está presente em sua vida desde o nascimento. Aos seis anos de idade, o cantor teve contato com a música na igreja e desde então ele não parou de cantar. Fez parte do coral, aula de canto e aos 14 anos aprendeu a tocar violão e foi aí que sua paixão pelo sertanejo se aflorou. Conterrâneo de Colatina e apaixonado pela cidade, André diz estar vivendo um momento muito especial em sua carreira. Cantar no Roda de Boteco é uma oportunidade ímpar para ele, que promete um show muito especial.

A grande atração da noite, Thiaguinho, traz um show com o repertório baseado nos dois últimos projetos do cantor: “Infinito”, de 2021, com composições inéditas e os maiores sucessos da carreira de Thiago; e o disco “Meu Nome É Thiago André”, disponibilizado em agosto de 2022, que traz músicas de artistas que fizeram parte da formação musical do cantor e lhe são referência; como Cazuza e Gilberto Gil.

Cantor, compositor e instrumentista, o artista se consolidou como um dos artistas brasileiros mais versáteis e criativos do Brasil. Em suas composições, ele transmite a influência de tudo o que ouve. Os ritmos pagode, samba, R&B e pop se fazem presentes em suas canções, criando uma identificação natural com diversos públicos.

E para acrescentar ainda mais expectativa para o evento, é no Botecão que será revelado o grande campeão do festival – o criador do melhor petisco – e também o melhor garçom. No dia do evento, os estabelecimentos participantes da edição servirão seus petiscos em porções reduzidas no valor de R$25.

O Roda de Boteco Colatina tem como produção a Conexxo, ASSBARES Colatina e Leo Produções. A Cerveja oficial é a Antarctica Original e realização da Frisa. O evento é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria de Estado da Cultura.

Pré-venda abertas nesta quarta-feira (20)

E para quem já quer garantir os ingressos, a pré-venda do Botecão será aberta nesta quarta-feira (20) e segue até os dias 21 e 22, mas com vendas apenas no ponto físico.

Confiras o local:

ACADEMIA OXIGÊNIO

Rua Santa Maria, 176, Centro, Colatina/ES

9h às 19h.

Serão aceitos: dinheiro, pix ou débito

Inteira – R$ 66

Meia – R$ 33

Na porta do evento será cobrada a comprovação do direito à meia entrada, portanto, só compre meia se realmente tiver direito.

Teremos apenas meia e inteira. Não haverá ingresso solidário.

Serão vendidos 2 ingressos por CPF.

Condições Gerais – Meia-entrada

40% dos ingressos do evento serão reservados à meia-entrada.

Só terão direito a pagar metade do valor da entrada:

O estudante (regularmente matriculado em instituição de ensino, pública ou privada, nos níveis e modalidades previstos no Título V da Lei nº 12933, de 26 de dezembro de 2013 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que possuir a Carteira de Identificação Estudantil (CIE), documento padronizado e emitido por uma das seguintes entidades: Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e diretórios centrais dos estudantes (DCEs).

Os jovens de baixa renda, mediante a apresentação da Identidade Jovem emitida pela Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional de Juventude.

As pessoas com deficiência, mediante a apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da pessoa com deficiência; ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. Quando a pessoa com deficiência necessitar de acompanhamento, ao seu acompanhante também se aplica o direito ao benefício da meia entrada.

Maiores de 60 anos com apresentação do documento de identidade.

*Doadores regulares de sangue: para os doadores de sangue pode ser exigida a carteira de controle das doações de sangue, emitida pela Secretaria Estadual de Saúde.

Os beneficiários só terão direito à meia-entrada mediante a apresentação da documentação acima citada no momento da aquisição do ingresso e na portaria do local de realização do evento, acompanhada de documento de identificação com foto expedido por órgão público e válido em todo o território nacional.

Serão conferidos todos os itens de segurança da Carteira de Identificação Estudantil: tinta invisível, efeito degradê, tarja magnética e QR Code. Além disso, a veracidade do documento será testada através da certificação digital e do cadastro disponibilizado pelas entidades estudantis responsáveis pela emissão da carteira.

Caso a documentação original exigida por lei não seja apresentada, o valor pago não será reembolsado!

Ingressos comprados através do benefício da meia-entrada são intransferíveis. Por isso não podem ser vendidos ou repassados a terceiros

Festival gastronômico

O período de disputa do Roda de Boteco Colatina acontece de 07 de outubro até 05 de novembro em 21 bares e botecos da Princesa no Norte. Cada porção é vendida a R$49,90 e acompanhada por uma cerveja de cortesia (Antarctica Original).

Os estabelecimentos disputam os títulos de melhor bar, melhor boteco e de melhor garçom. Por isso, é muito importante que o público deposite seus votos, após provar as delícias, nas urnas posicionadas nos próprios bares e botecos. Para isso, basta pedir a cédula ao garçom e avaliar a temperatura da bebida, a higiene do estabelecimento, o atendimento do garçom e o sabor do petisco. Os votos são secretos.

Serviço

Data: 09, 10 e 11 de novembro

Local: Área Verde da Avenida Beira-Rio

Horário: 17h

Programação: Todos os botecos participantes do Roda de Boteco Colatina. Nos dias 09 e 10 shows de atrações locais. No dia 11, premiação do Roda de Boteco, shows de Iclas Sorriso, André Violette e Thiaguinho com a turnê “Meu Nome é Thiago André – 20 anos”.



Ingressos: R$ 66 (inteira)