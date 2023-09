Tilápias produzidas em Muniz Freire fazem sucesso em feira estadual

A participação de Muniz Freire na Feira dos Municípios surpreendeu quem esteve no evento, no Parque de Exposições de Carapina, na Serra. Entre os produtos da agroindústria local, a tilápia muniz-freirense, servida como tira-gosto e também disponível para venda, fez sucesso.

De acordo com o prefeito Dito Silva, a Feira dos Municípios foi a vitrine perfeita para a promoção do pescado produzido em Muniz Freire, com o apoio do Mais Peixes, o Programa Municipal de Piscicultura.

“Estamos diversificando nossa economia com a produção de tilápias. Começamos com o Mais Peixes em 2021 e, desde então, vimos capacitando nossos produtores com as técnicas mais modernas de produção. Ao mesmo tempo, trabalhamos a reabertura da filetadora, já garantindo que eles tivessem para quem comercializar. E, agora, estamos reestruturando a Estação de Alevinagem de Itaici, que estava abandonada”, afirmou o prefeito.

Boi Azulão

Outra novidade que atraiu o interesse dos frequentadores da feira, foi a apresentação do Boi Azulão, que aconteceu na tarde de sábado (01). Com uma versão original adaptada da lenda do Boi bumbá (ou Bumba meu boi), Muniz Freire fez bonito com a dança entre a bela sinhazinha da Fazenda Santa Maria e seu boi Azulão.

A música, especialmente composta por Carmen Maria Almança Vargas, aproveita a história para contar as belezas naturais e as riquezas do agro do município. E, para quem está curioso sobre o nome do boi, Carmencita, como Carmen Maria é mais conhecida, explicou: “o nome faz alusão ao Muniz Freire Futebol Clube, que, por tantos anos, foi nosso motivo de orgulho e alegria das tardes de domingo”, contou a autora da música.

E, com letra tão especial, a apresentação não ficou para traz. Os servidores municipais Ana Paula Ferreira e André Lazaresque incorporaram os personagens, dançando em perfeita sintonia.

“Foi nossa primeira Feira dos Municípios depois de muitos anos, e aproveitamos a oportunidade para resgatar uma tradição local que estava se perdendo, que é o Bumba meu boi. A Ana e o André aceitaram o desafio e nossa apresentação foi um sucesso”, comemorou o secretário de Desporto Cultura e Turismo de Muniz Freire, Mário Spadetti.

