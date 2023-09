Tornozeleira eletrônica é encontrada em terreno abandonado de Marataízes

Na noite do último sábado (16), durante um patrulhamento, com ajuda do cão farejador, uma tornozeleira eletrônica foi encontrada pela da Guarda Civil Municipal (GCM), em um terreno abandonado da Cidade Nova, Marataízes.

De acordo com a GCM, o cão farejador entrou em um terreno e encontrou uma sacola, ao averiguar o material, a guarda se deparou com uma tornozeleira eletrônica de numeração não raspada.

O material foi entregue na Delegacia Regional de Itapemirim para providências.