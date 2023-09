Tradicional Dez Milhas Garoto reúne 13 mil corredores neste domingo (24)

Uma das mais tradicionais provas de rua do Brasil, a 32ª edição das Dez Milhas Garoto, será neste domingo (24), em Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo. Cerca de 13 mil corredores são esperados para esta celebração de uma vida saudável por meio do esporte e que ainda conta com um dos percursos mais belos do calendário de provas do Brasil. O clima será de festa desde o sábado (23), com as corridas para crianças e tutores e seus cães.

A largada será a partir das 7h15, na Av. Dante Michelini, próximo ao cruzamento com a Rua Dr. Antônio Basílio, na Praia de Camburi, em Vitória, com chegada em frente a fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha, após o percurso de 16,09km.

Correndo na frente – Democrática, como só as corridas de rua sabem ser, a 32ª Dez Milhas reúne atletas de elite a milhares de amadores, cada um com seu objetivo. Seja lutar pela vitória, bater uma marca pessoal ou simplesmente cruzar a linha de chegada, a prova promete repetir o sucesso das edições anteriores. Ano passado, Giovani dos Santos, do Brasil, e Mestawut Trunet, da Etiópia, foram os campeões.

Em 2023, o tradicional duelo entre brasileiros e estrangeiros deve se repetir na elite. Nos últimos cinco anos, foram duas vitórias nacionais e três de africanos entre os homens, e domínio das estrangeiras entre as mulheres, com cinco conquistas.

Confira os principais nomes do Brasil

Altobelli da Silva, ouro no Pan de Lima 2019 e campeão da Maratona de Curitiba (22)

Amanda de Oliveira, 4ª colocada na Dez Milhas Garoto 2022 e 3ª na Meia Maratona do Rio de Janeiro (2021)

Justino Pedro da Silva, campeão do Pan-Americano de Maratona (2023)

Larissa Quintão, campeã na Meia Maratona de Belo Horizonte e vice nos 21k da Maratona do Rio de Janeiro, ambas em 2022

Marlei Willers, campeã da Maratona de Porto Alegre e vice da Maratona de São Paulo

Savio de Paula Silva, vice-campeão da Volta da Volta da Pampulha (2022)

Vagner Noronha, vice-campeão da Meia Maratona de São Paulo (2021)

Viviane Amorim, 4ª colocada da Maratona de São Paulo 2022

Confira os principais nomes do exterior

Decta Bonephance (Tanzânia), vice-campeão dos 10K in Der a Salam, em seu país, em 2023

Emily Chebet (Uganda), vice-campeã na 25ª Meia Maratona do Rio de Janeiro e campeã da 2ª Meia Maratona de Guarulhos

Moses Kibet (Uganda), campeão da 25ª Meia Maratona do Rio de Janeiro e da 2ª Meia Maratona de Guarulhos, ambas em 2023

Moses Kiprop (Quênia), vice-campeão da Maratona de Olinda 2023 e terceiro na Maratona de Kampala (2023)

Obadia Kosgei (Quênia), vencedor da Internacional Kapsowar, no Quênia, e da Half Marathon Standart Chatered, na Itália

Scholastica Jepkemboi (Quênia), traz bons tempos na Meia Maratona de Nairobi, 1h13min46, e nos 10k de Eldoret (Quênia), 33min39

Viola Kosgei (Quênia), campeã da 25ª Meia Maratona do Rio de Janeiro e da Meia Maratona de Ribeirão Preto, ambas em 2023

Sobre a corrida – Criada para celebrar o aniversário de 60 anos da Garoto, em 1989, a Dez Milhas é uma das favoritas dos atletas de elite e amadores de todo o Brasil há mais de três décadas. Seu percurso permite aos corredores contemplar um cenário muito especial, com passagem por pontos turísticos do Espírito Santo, como a Terceira Ponte, que divide os municípios de Vitória e Vila Velha. A prova é oficializada pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) e FECAt (Federação Capixaba de Atletismo).

Cachorrada e criançada – Além da prova principal, a programação conta com mais duas atrações, ambas marcadas para a véspera, no sábado (23): a 2ª Cachorrida, voltada para tutores e seus cães e a 20ª Corrida Garotada, para crianças e jovens com idades entre 6 e 17 anos.

A 2ª Cachorrida larga logo às 6h50, no Estacionamento do Shopping Vitória, e terá percurso de 1.609 metros. Na sequência, é a vez da criançada, a partir das 9h. Com duas décadas de incentivo ao esporte para as novas gerações, a Corrida Garotada recebe nascidos entre 2006 e 2017, divididos nas categorias 6 e 7 anos – 200m, 8 e 9 anos – 400m, 10 a 13 anos – 800m, e 14 a 17 anos – 1.600m. As baterias serão no circuito montado no Estacionamento do Shopping Vitória, que fica na Rua Vitor Civitta (próximo ao acesso D do Shopping Vitória).

Serviço

32ª Dez Milhas Garoto

Data: 24 de setembro

Horário da largada: A partir das 7h15 (Verificar categoria/horário no site oficial do evento)

Largada: Avenida Dante Michelini x Av. Luiz Manoel Vellozo – Praia de Camburi em Vitória

Entrega do kit: 21 e 22 de setembro de 2023, das 9h às 19h e 23 de setembro de 2023, das 8h às 16h na Fábrica da Chocolates Garoto – Praça Meyerfreund, 1 – Glória – Vila Velha – Espírito Santo.

20ª Corrida Garotada

Data: 23 de setembro

Local e horário de largada: Estacionamento do Shopping Vitória – Av. Américo Buaiz, 200 – A 15 – Enseada do Suá – Vitória a partir das 09h00min

Idade mínima: podem participar da corrida competidores nascidos entre 2006 e 2017 nas categorias:

– 6 e 7 anos – 200 m

– 8 e 9 anos – 400 m

– 10 a 13 anos – 800 m

– 14 a 17 anos – 1.600 m

Entrega do kit: A Entrega do kit de participação será realizada somente no dia 21 e 22 de setembro de 2023, das 09h00 às 19h00, na Fábrica da Chocolates Garoto – Praça Meyerfreund, 1 – Glória – Vila Velha – Espírito Santo.

2ª Cachorrida

Data: 23 de setembro

Local e horário de largada: Estacionamento do Shopping Vitória – Rua Vitor Civitta (Próximo ao acesso D do Shopping Vitória) – Enseada do Suá – Vitória, a partir das 6h50

Especificações de participantes

Os participantes dessa modalidade poderão se inscrever (juntamente com seu cachorro) em duas categorias: corrida ou caminhada. Ambas têm uma distância aproximada de 1.609m.

Inscrições pelo site: www.cachorrida.com.br

Valor da Inscrição: R$ 45,00 (a dupla)

Entrega do kit: A entrega do kit de participação será realizada no dia 21 e 22 de setembro de 2023, das 09h00 às 19h00, na Fábrica da Chocolates Garoto – Praça Meyerfreund, 1 – Glória – Vila Velha – Espírito Santo.

site: www.dezmilhasgaroto.com.br