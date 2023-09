Traficantes são presos pela polícia em Cachoeiro de Itapemirim

Uma operação realizada pela Polícia Civil (PC), na manhã desta segunda-feira (4), por volta das 10h, resultou na prisão de dois homens, um de 21 e outro de 22 anos, suspeitos de ser participantes no tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro.

De acordo com informações da PC, um dos homens estavam portando um rádio comunicador no intuito de comunicar entre os traficantes a presença de policiais no bairro. Imediatamente, os investigadores, que estavam em viatura descaracterizada, efetuaram o cerco aos três. Porém, um conseguiu fugir. Os outros dois também tentarem fugir, mas foram cercados pelos investigadores.

Com eles, foram encontrados certa quantidade de haxixe, crack, cocaína e maconha, tudo já embalado e pronto para o comércio, além do rádio comunicador utilizados por criminosos do tráfico, os quais a lei de drogas trata como “fogueteiros”.

Os homens foram conduzidos para a 7ª Delegacia Regional, onde serão autuados por tráfico ilícito de entorpecentes e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.