Tripulante de embarcação sofre mal súbito em alto mar no Espírito Santo

O tripulante de uma embarcação de pesca sofreu um mal súbito em alto mar enquanto navegava da Bahia para o Espírito Santo, nesta quinta-feira (7).

De acordo com informações do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar do Espírito Santo (Notaer), uma equipe foi acionada para resgatar a vítima ainda no mar, nas imediações da foz do Rio Doce, em Linhares.

“Segundo relatos dos seus companheiros e avaliação da equipe médica, o homem possivelmente sofreu um AVC hemorrágico em alto mar, durante retorno para o Espírito Santo. O HARPIA 06 interceptou a embarcação no mar, na altura de Linhares, e extraiu a vítima para a aeronave com auxílio do guincho elétrico, tendo como destino o aeroporto daquele município”, explicou o Notaer.

A bordo da aeronave estava um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da equipe aeromédica do Notaer, que iniciou os procedimentos de emergência, ainda em voo, até a entrega do paciente para a equipe local do Samu.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Conforme explica o Notaer, “essa missão exigiu bastante de nossa tripulação por ter acontecido no mar, já no início do período noturno, somada a necessidade de uso do guincho elétrico para extração da vítima. No final, saímos vitoriosos, cumprindo nosso papel da melhor maneira possível com a população capixaba”.