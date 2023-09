Unimed Sul Capixaba é a melhor empresa para trabalhar no Estado

Depois de ser considerada a melhor empresa para trabalhar no País pela Great Place to Work (GPTW), no setor saúde, na manhã desta terça-feira, dia 12, foi divulgado o índice regional e a Unimed Sul Capixaba se consolidou, pelo segundo ano consecutivo, em primeiro lugar, como a melhor empresa para trabalhar no Espírito Santo, reafirmando o seu pioneirismo no que diz respeito ao cuidado com o seu recurso humano.

O índice regional, que está em sua sexta edição, avaliou o ambiente de trabalho e satisfação dos colaboradores e foi promovido por uma parceria entre o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-ES) e a GPTW. A Unimed Sul Capixaba venceu na categoria médias empresas e a conquista foi comemorada com muita alegria.

“Ocupar esta liderança diz muito sobre o caminho que estamos buscando, que é o de valorizar pessoas, sejam elas clientes ou colaboradores. O nosso ‘Jeito de Cuidar’ não é teoria, entendemos a importância de, na prática, estarmos atentos ao que podemos fazer de melhor. Este é um importante reconhecimento dos nossos colaboradores aos nossos investimentos”, avalia o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber.

Este ano, 15 empresas foram premiadas do total de 43 inscritos, que envolveram um universo de 33 mil funcionários. A cerimônia de premiação aconteceu em Vitória, e representando a cooperativa estiveram o diretor vice-presidente, Bruno Beber Machado, a gerente Assistencial, Marcela Mafia Gomes, e a coordenadora de Recursos Humanos, Kayssian Moreira Patrício.

“Mais do que vocação, cuidar de pessoas é o que nos mantém vivos. Fazemos isso de forma muito natural nos nosso dia a dia, baseados no que chamamos de chaves de excelência do acrônimo CHAS, que significa Cordialidade, Humanização, Agilidade e Segurança. Receber o reconhecimento das pessoas que trabalham conosco nos dá motivação para seguirmos pelo caminho que estamos trilhando. Sou muito grato por estar aqui recebendo este prêmio e, em nome de toda a diretoria da Unimed Sul Capixaba, quero agradecer e dedicar mais esta conquista aos nossos colaboradores”, disse o diretor ao receber o troféu.

Em agosto deste ano, a cooperativa já havia sido eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, no ranking nacional Saúde, após ficar com o 2º lugar no ano passado. A GPTW é referência na avaliação da satisfação de colaboradores e a Unimed Sul Capixaba se destaca por oferecer uma série de programas e benefícios aos seus funcionários.

Entre eles, estão participação nos resultados; programa de inovação, com um comitê formado por colaboradores; programa de educação corporativa, com pagamento de até 50% do valor da mensalidade de estudos; convênios e benefícios que incluem descontos até para manutenção do carro e compra de imóvel; ações de esporte e qualidade de vida; programa de assistência social, com propostas de soluções para problemas pessoais; programa de educação financeira, com planejamento para aposentadoria; entre outros.