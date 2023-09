Unimed Sul Capixaba recebe prêmio nacional e dois regionais em um mês

Os últimos 30 dias foram de muitas comemorações para a Unimed Sul Capixaba. No momento em que o seu Hospital Materno-Infantil celebra três décadas de funcionamento, a cooperativa alcançou mais um patamar em sua trajetória de excelência.

No período, a Unimed Sul Capixaba, recebeu um prêmio nacional e dois regionais entregues nas mãos da diretoria: o de melhor empresa para trabalhar no País na área de saúde, o de melhor empresa de médio porte para trabalhar no Estado, ambos da consultoria global GPTW, e o primeiro lugar nas categorias "Plano de Saúde" e "Clínica de Medicina do Trabalho" do Prêmio Gazeta Empresarial.

“Estamos vivendo um momento histórico. São mais de trinta anos de dedicação à saúde e ao bem-estar e estes reconhecimentos nos enchem de alegria e motivação. Isso é fruto do trabalho da nossa equipe e de nosso compromisso constante com a qualidade e a excelência em serviços de saúde, levando em conta o que temos de melhor, gente cuidando de gente, junto com o que há de mais moderno e exclusivo na região e, muitas vezes, no Estado”, avalia o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber.

A cooperativa se tornou referência não apenas na prestação de serviços de saúde, mas também como um modelo de excelência em gestão e compromisso com seus colaboradores. Por isso, recebeu o reconhecimento pela Great Place to Work (GPTW) como a melhor empresa para trabalhar na área da saúde no Brasil este ano. A premiação reforçou uma crescente trajetória de sucesso: em 2022, a empresa ficou em 2º lugar; em 2021, ocupou o 9° lugar e, em 2019, a 11ª posição.

No último dia 11, foi a vez da divulgação do ranking regional e a Unimed Sul Capixaba se consolidou em primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo como a melhor empresa para trabalhar no Espírito Santo. Esta foi a sexta edição do prêmio, que avalia o ambiente de trabalho e a satisfação dos colaboradores. No Estado, ele é promovido por uma parceria entre o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-ES) e a GPTW.

Diante do compromisso da cooperativa em estar à frente das demandas de saúde da população entre os 30 municípios em que está presente e por fazer parte do maior sistema cooperativista médico do mundo, a Unimed Sul Capixaba foi eleita a marca mais lembrada no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE), nas categorias “Plano de Saúde” e “Clínica de Medicina do Trabalho”.

“Temos estrutura médica e equipamentos para casos de extrema complexidade e o mais completo e moderno centro de diagnóstico da região. Nos tornamos referência no atendimento e tratamento nas áreas oncológica e cardiológica e temos como outro diferencial o nosso ‘Jeito de Cuidar’, que oferece aos nossos clientes o que há de melhor em sua jornada conosco quando se pensa em humanização”, conta Lemgruber.

Na próxima segunda-feira (18), entram em funcionamento o novo Pronto Atendimento infantil, a nova recepção e o terceiro andar da Maternidade, inaugurados esta semana como parte de uma completa modernização do espaço, iniciada há alguns meses e com diversos setores já em funcionamento. O projeto de reformulação da unidade segue abrangendo outros espaços. O local conta com Centro de Especialidades, Unimed Diagnóstico e Laboratório no anexo e atende clientes de convênios e particulares.