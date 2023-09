Veículo furtado é recuperado pela GCM no bairro Coramara, em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou mais um veículo que foi furtado no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro. A ação aconteceu com o auxílio do sistema de vídeomonitoramento.

De acordo com a GCM, o furto do veículo Fiat Uno Mille, de cor cinza, ocorreu na madrugada desta terça (12). Com a ajuda do sistema de vídeomonitoramento foi possível encontrar o veículo no bairro Coramara.

Os guardas municipais foram acionados e localizaram o carro numa rua sem calçamento, próximo a um barranco.

O Fiat Uno foi levado para o pátio credenciado do Detran. Nenhum suspeito foi localizado.

“Mais uma vez a integração das forças de segurança em uma central única permitiu uma ação coordenada e eficaz contra a criminalidade. Isso contribui para cada vez mais reforçar a prevenção e a solução dos delitos”, declarou o vice-prefeito e secretário de Segurança de Cachoeiro, Ruy Guedes.

Novo sistema de videomonitoramento

O novo sistema de vigilância de Cachoeiro está instalado no Centro de Governança Municipal, inaugurado neste mês, no Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães”.

O complexo abriga uma moderna central de videomonitoramento, que opera câmeras com tecnologias variadas, como reconhecimento facial, avisos sonoros, leitura de placas de veículos e segurança perimetral.

Esses equipamentos funcionam de maneira integrada, possibilitando a rápida e eficaz tomada de decisão por parte dos órgãos de segurança de Cachoeiro no atendimento aos chamados dos cidadãos.