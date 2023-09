Veículo roubado e adulterado é recuperado pela PRF na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na manhã desta quarta-feira (13), um veículo roubado que transitava com indícios de adulteração. A ação aconteceu na BR 101, na Serra.

De acordo com a PRF, agentes da equipe realizavam ações de combate à criminalidade, quando por volta das 10h foi dada ordem de parada a uma caminhonete que passava no local.

Durante a abordagem, foram verificados que os elementos de identificação do veículo apresentavam sinais de adulteração no número de identificação do chassis, entre outros indícios. Após a análise dos agentes, concluiu-se que o veículo original tratava-se de outro de mesma marca, modelo e cor, com restrição de roubo na data de julho de 2021 na cidade de Vila Velha.

O condutor informou que adquiriu o veículo há aproximadamente 2 meses e que teria pago R$ 22 mil em espécie, além de um cordão de ouro no valor aproximado de R$ 10.000,00.

Diante dos fatos, o condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da Serra para os procedimentos do flagrante.