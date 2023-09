Veículo roubado em Rio Novo é recuperado com ajuda do vídeomonitoramento

A Guarda Civil Municipal (GCM), com o apoio do sistema vídeomonitoramento recuperou na noite da última quinta-feira (28), por volta das 22h32, um veículo em Cachoeiro de Itapemirim que foi roubado em Rio Novo do Sul. Quatro suspeitos foram presos.

De acordo com a GCM, a equipe recebeu informações do supervisor do vídeomonitoramento que o sistema acusou a presença de um carro Volkswagen T-Cross de cor branca que estava em uma rua do bairro Coronel Borges, em Cachoeiro.

Os guardas se deslocaram para realizar a abordagem do veículo que foi visto sentido a Soturno, em Vargem Alta. Foi feito um cerco na tentativa de recuperar o carro e, por volta das 22h42, a Polícia Militar (PM) foi informada pelos guardas e abordou o veículo onde estava a posse de quatro pessoas.

O veículo foi removido para o pátio do Detran e os suspeitos encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.