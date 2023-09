Venda Nova anuncia a 4ª edição da Premiação e Leilão de Cafés Tardios

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante anuncia a 4ª edição da Premiação e Leilão de Cafés Tardios de Qualidade- safra 2023/2024. As inscrições estarão abertas a partir desta segunda-feira (25), na sede da Secretaria Municipal de Agricultura. Este evento tem como objetivo primordial promover e valorizar a produção de café arábica de alta qualidade na região, ao mesmo tempo que incentiva e reconhece os esforços dos produtores locais.

O concurso é aberto a todos os produtores de café arábica cujas propriedades estão localizadas no município e mediante apresentação da Inscrição de Produtor. Cada cafeicultor pode inscrever um máximo de duas amostras por propriedade, e apenas uma amostra por produtor (CPF), mesmo que ele possua mais de uma propriedade. No entanto, serão aceitas até duas amostras por Inscrição Estadual.

Os critérios de seleção das amostras são rigorosos e incluem aspectos como o preparo (que pode ser Cereja Descascado, Despolpado, Desmucilado e Natural), a peneira (bica corrida), o aspecto uniforme, a umidade entre 11 a 12%, e a safra deve ser da 2023/2024.

As amostras inscritas devem conter 1 kg de café beneficiado verdadeiramente (pilado) ou 3 kg de café não beneficiado, representativos do lote. Essas amostras devem ser devidamente embaladas e identificadas com os mesmos dados presentes ficha de inscrição, a qual deve ser preenchida e encaminhada junto à amostra para a Secretaria de Agricultura ou ao escritório local do Incaper local.

Os inscritos também têm a opção de solicitar o recolhimento da amostra diretamente em sua propriedade. Os lotes aceitos no concurso devem ter um volume de 60 kg (equivalente a 1 saca) de café bica corrida ou três sacos de café não beneficiado, que devem ser armazenados em sacos Grainpro.

A avaliação sensorial das amostras será realizada por, no mínimo, cinco profissionais com experiência comprovada na área de degustação e classificação de cafés superiores. Os avaliadores julgarão quanto à qualidade e bebida, utilizando os atributos do protocolo da Specialty Coffee Association (SCA) para selecionar os lotes para a fase final. Quaisquer divergências serão resolvidas pela Comissão Organizadora.

Serão classificados os 15 lotes que obtiverem as maiores notas atribuídas pela Comissão Julgadora. Posteriormente, será feita uma segunda amostragem real dos lotes finalistas, na quantidade de 1 kg beneficiado verdadeiramente (pilado) ou 3 kg de café não beneficiado, seguido de lacração dos sacos. Os dez melhores cafés, com as maiores pontuações, serão declarados vencedores.

Haverá também prêmios bônus para o melhor café de preparo “Natural” e o melhor café “Descascado” independentemente de sua colocação entre os finalistas.

Além disso, está prevista a realização de um leilão físico dos cafés finalistas que pontuarem acima dos 86 pontos na avaliação sensorial. Os produtores finalistas interessados em participar do leilão devem deixar o café beneficiado disponível, em saco Grainpro, com lacre numerado fornecido pela Secretaria de Agricultura, em sua propriedade. O leilão é uma relação direta entre os participantes e o mercado, e o município não se responsabiliza pelas negociações.

Confira as datas-chave do Concurso:

25 de setembro até 27 de outubro: Período de inscrições e entrega das amostras na secretaria de agricultura ou no escritório local do Incaper.

10 de novembro: Divulgação dos 15 classificados.

13 a 17 de novembro: Coleta de amostra real e lacre dos lotes.

30 de novembro: Premiação e Leilão (ressaltamos que o leilão ocorrerá somente se os requisitos do artigo 11º forem atingidos).