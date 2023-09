Vendaval no ES: Governo entrega telhas para casas atingidas

O governador em exercício, Ricardo Ferraço, o comandante geral do Corpo Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), coronel Alexandre Cerqueira, e o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Hekssandro Vassoler, estiveram em Colatina para acompanhar de perto as ações de recuperação das áreas atingidas pelos fortes ventos e chuvas registrados na última semana. A Defesa Civil Estadual realizou a entrega de 1.500 telhas para moradores dos cinco bairros mais atingidos no município.

Logo após as fortes chuvas, na última sexta-feira (15), o Governo do Estado deu início ao monitoramento das áreas mais atingidas na região.

“Nós já estamos ajudando desde sexta-feira (15), com a integração entre a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros. No sábado (16), ao lado do nosso comandante, também da Defesa Civil, trabalhando de forma integrada para socorrer e levar solidariedade às mais de 200 famílias que tiveram as suas residências atingidas por esse acidente climático em Colatina”, disse o governador em exercício, Ricardo Ferraço.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, na última sexta-feira (15), a cidade de Colatina foi acometida por uma tempestade com fortes ventos, com acumulado de 23,06mm de chuva em 24 horas. Os bairros mais atingidos e com maior número de famílias em vulnerabilidade social foram São Silvano, Fioravante Marino, São Vicente, São Judas Tadeu e Simonassi.

Ainda segundo a Defesa Civil, as prioridades da ação nessas regiões foram vistoriar as áreas e residências com risco e mitigar os possíveis danos, além de isolar as áreas e interditar locais/residências com risco, e também levantar informações de famílias em vulnerabilidade socioeconômica que tiveram suas residências atingidas. Não há registro de desabrigados e desalojados.

“Quero registrar a importância das orientações do governador em exercício, Ricardo Ferraço, a partir do acontecimento da última sexta-feira (15), e o trabalho integrado com a Prefeitura de Colatina. Estou impressionado com a resposta rápida do município no restabelecimento da cidade. Visitamos diversas áreas e não vimos obstrução das vias”, salientou o comandante geral do Corpo Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, coronel Alexandre Cerqueira.

“Distribuímos telhas desde o primeiro dia e tudo aconteceu antes de completar 24 horas. Isso só destaca o trabalho do Governo do Estado com as prefeituras. Poderia ser pior, mas graças aos investimentos que o Executivo estadual tem feito, temos conseguido minimizar os efeitos de episódios como este”, frisou o coronel Alexandre Cerqueira.

O prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, disse que a presença no município do Governo do Estado e sua equipe foi muito importante para ver in loco os acontecimentos, os que mais precisam e, desta forma, restabelecer tão logo a cidade por completo. “A atuação da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, das parcerias que construídas foram muito ágeis, úteis e foi possível tranquilizar a população de Colatina. Quero parabenizar a Defesa Civil do município que está bem estruturada. O coronel Vassoler acompanhou todo o trabalho”, destacou Balestrassi.

“Elogiamos o trabalho da Prefeitura, visitamos vários pontos da cidade e como o comandante Cerqueira disse, a prefeitura agiu de forma rápida e o Estado também. Desde o ocorrido, fizemos a entrega de telhas para a população afetada. Então, esse é um trabalho de equipe e quem ganha é a população”, ressaltou o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Hekssandro Vassoler.