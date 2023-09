Vídeo: Evair Melo se envolve em confusão com André Janones na Câmara

O deputado federal capixaba Evair de Melo (PP) se envolveu em uma confusão com o colega parlamentar André Janones (Avante-MG), nesta terça-feira (26), durante uma reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.

Conforme mostra um vídeo gravado por um assessor, a confusão teria começado após o deputado capixaba ter pedido para Janones se assentar. Após a negativa, eles continuam o bate-boca até que Janones diz: “você está fedendo a cachaça”. Evair de Melo reage, puxando o terno do colega e empurrando-o em seguida.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Evair de Melo, mas não obteve retorno até o fechamento dessa matéria. Já André Janones confirmou as agressões.

