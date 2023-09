VÍDEO | Motorista é flagrado fazendo ultrapassagem indevida na BR-101

Na noite da última quinta-feira (31), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o motorista de uma carreta por ameaçar a integridade dos demais usuários da BR-101, no sentido Linhares em direção ao Sul do Estado.

De acordo com a PRF, a intervenção foi realizada e o condutor foi abordado na altura do município da Serra e o risco iminente de acidente foi eliminado.

Toda a ação do motorista foi registrada. Um vídeo flagrou o momento em que ele faz uma ultrapassagem indevida, no Km 187, em Aracruz, antes da localidade de Guaraná. Veja!

Apesar de o vídeo mostrar os riscos causados pela condução perigosa, o motorista não foi responsabilizado por forçar ultrapassagem, pois o vídeo foi denúncia de usuário.

Ele foi autuado e orientado a aguardar o horário de permissão para transitar, conforme a Autorização Especial de Trânsito (AET), documento expedido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para veículos utilizados no transporte de carga, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), “forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem, configura-se como infração gravíssima, com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir.