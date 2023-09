VÍDEO: Notaer é acionado para resgatar turista no Pico da Bandeira

Na manhã do último domingo (17), a equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), recebeu um pedido de apoio por parte do Corpo de Bombeiros Militar para resgatar uma vítima no Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó.

Os Bombeiros receberam, inicialmente, um chamado que indicava que uma senhora, de 45 anos, estaria em condições críticas na localidade, com quadro de hipotermia e de desidratação. Havia um médico no grupo de aventureiros e ele estava dando o suporte mínimo até a chegada das equipes de socorro.

Diante da considerável demora para subir a Serra do Caparaó e da impossibilidade de os populares descerem com a vítima, os Bombeiros acionaram o NOTAER.

Nossa equipe decolou às 09h15min e às 10h50min a vítima já estava sendo entregue aos cuidados de uma equipe do SAMU 192 na cidade de Guaçuí para o tratamento e encaminhamento devidos.

As condições meteorológicas estavam favoráveis e conseguimos pousar no topo, bem perto do Pico, para resgatar a vítima e levá-la para as equipes de saúde.

Os integrantes dos Bombeiros acompanharam o atendimento realizado pelo SAMU 192 e nossa equipe de serviço retornou para Vitória.

A senhora resgatada, que foi encaminhada para o Hospital da cidade de Guaçuí, informou à equipe do NOTAER que é de Cariacica e que fazia parte de um grupo de praticantes de rapel que decidiu escalar o Pico da Bandeira neste final de semana e que durante a atividade, já no fim da subida, sentiu-se muito mal, chegando ao quadro descrito acima e, durante o resgate, afirmava estar com dor em todo o corpo, com dores na cabeça e no braço esquerdo; além disso, estava visivelmente desidratada e com espasmos musculares por todo o corpo, além de extremo cansaço.

Confira o vídeo do resgate:

Simultaneamente a esse resgate, outra equipe do Notaer, a de voo aeromédico, esteve em Ibatiba resgatando um homem de 49 anos vítima de acidente vascular cerebral (AVC). Ele foi conduzido para o Hospital Central, na capital capixaba.