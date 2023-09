VÍDEO | Quem vence? Assessor projeta cenário para eleições 2024

As eleições para prefeito e vereador serão realizadas já no próximo ano. Com a aproximação do pleito, muitos candidatos intensificam ações na tentativa de convencer e conquistar o voto do eleitor. Mas, conforme explica o jornalista e assessor de comunicação Felipe Rodrigues, é necessário tomar alguns cuidados para, ao invés de atrair, não terminar afastando o cidadão.

Em entrevista ao AQUIPOD, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, ele também falou sobre o reflexo da polarização das eleições presidenciais, traçou um panorama do contexto político atual e apontou os erros mais cometidos por pré-candidatos, além de estratégias para obter um bom desempenho na carreira política.

Confira a entrevista completa: