VÍDEO | Santa Casa de Guaçuí é referência no Caparaó também em Inovação

O Fórum de Tecnologia e Inovação na Saúde, realizado em Guaçuí, nos últimos dias 29 e 30 levou para a região do Caparaó autoridades e especialistas, que falaram do papel da popularização da Inovação, por meio de painéis, palestras e apresentações.

Dentro da proposta do evento, de aliar Saúde, Tecnologia e Inovação, foram apresentados alguns exemplos de sucesso entre instituições que oferecem o serviço público de saúde.

Destaque e referência em diversas especialidades médicas para a população do Caparaó e todo o Sul do Estado, a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí mostrou o peso da sua representatividade no evento.

O diretor da instituição, no cargo desde 2016, Denis Vaz, conversou com o AQUINOTICIAS.COM e reiterou a importância da qualidade do serviço de Saúde oferecido para a população, além de detalhar os principais e mais modernos serviços de saúde do qual a população do Sul do Estado pode receber por meio do Sistema Único de Saúde.

Assista a entrevista completa!