Vila Velha terá ruas interditadas para as Dez Milhas Garoto 2023

Vila Velha receberá a 32ª edição das Dez Milhas Garoto, no próximo dia 24 de setembro, e para a corrida seja realizada com segurança, algumas intervenções no trânsito serão necessárias.

A partir da quarta-feira (20), no trecho em frente da Fábrica de Chocolates Garoto, na Avenida Jerônimo Monteiro, terá interdição parcial para montagem das estruturas do evento.

No sábado (23), a partir das 18h, o trânsito da Av. Jerônimo Monteiro será desviado. Os motoristas que estiverem seguindo para Av. Lindenberg terão de passar pela Rua Aurora, Rua Dr. Moacyr Veloso, Av. José Tavares de Brito e assim pegar a Av. Carlos Lindenberg. Ou estiverem seguindo pela Av. Santa Terezinha, desvio pela Rua Dr. Moacyr Veloso, Av. José Tavares de Brito.

Já quem estiver saindo do bairro Aribiri, a interdição acontecerá na Avenida Jerônimo Monteiro, no trecho da Av. José Tavares a Rua Gentil do Nascimento. O trânsito será desviado para a Rua Gentil do Nascimento e assim os motoristas terão acesso a Av. Carlos Lindenberg.

Neste ano as Dez Milhas Garoto terá um percurso um pouco diferente. Os corredores não passarão mais pela Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa. Eles sairão de Vitória e acessarão a Terceira Ponte, pegarão a Alça da Terceira Ponte, Rua Erotildes Pena Medina, Av. Gil Veloso e depois as ruas Castelo Branco, Cabo Aylson Simões, Henrique Moscoso, Maria Amália e por fim a Av. Jerônimo Monteiro, onde será montada a linha de chegada, durante a prova a interdição será total com a finalidade da preservação da incolumidade física dos participantes da corrida.

Ao todo, serão 57 cruzamentos de Vila Velha que serão interditados para a passagem dos corredores. Clique AQUI para saber quais são eles.