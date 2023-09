Visita ao imóvel ajuda a visualizar espaço, acabamentos e iluminação

A visita ao apartamento decorado é uma das etapas mais importantes na compra de um imóvel. Ao conhecer o espaço pessoalmente, o futuro comprador pode visualizar como será a disposição dos ambientes, a iluminação e a ventilação do imóvel, além de conhecer os acabamentos que serão empregados na sua futura unidade.

Segundo Flávia Gimenes, diretora da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi), e Diretora de Incorporação da CG Engenharia, os apartamentos decorados caíram no gosto dos clientes por materializarem o sonho antes mesmo do recebimento das chaves.

“O cliente consegue visualizar como será o seu futuro lar, com todos os detalhes de decoração e acabamentos. Isso facilita a decisão de compra e evita surpresas no futuro”, afirma Flávia. A especialista explica que a experiência de caminhar por um ambiente decorado proporciona uma compreensão prática do espaço, permitindo que os compradores visualizem como sua futura casa ou apartamento se encaixaria em seu estilo de vida. “Fica mais fácil decidir a compra, pois você consegue perceber as diferenças de padrão de acabamento entre os vários concorrentes”, acrescenta Flávia Gimenes.

Ainda de acordo com a executiva, a visita ao apartamento decorado também ajuda o cliente e se sentir mais em “casa”. “O cliente pode visitar vários decorados e comparar os tamanhos dos cômodos, os materiais utilizados e os detalhes de acabamento. Isso ajuda a escolher o imóvel que melhor atende às suas necessidades e expectativas”, diz Flávia. A CG Engenharia, empresa que Flávia também é diretora, lança nesta semana o apartamento decorado do AM100 – Edifício Alice Madeira, localizado em Jardim Camburi, Vitória.

Ela deu dicas do que observar ao visitar um apartamento decorado:

• Analise o tamanho dos cômodos: Certifique-se de que os ambientes são do tamanho suficiente para atender às suas necessidades.

• Observe a iluminação e a ventilação: Verifique se os ambientes são bem iluminados e ventilados.

• Conheça os acabamentos: Observe os materiais utilizados e a qualidade dos acabamentos.

• Compare com outros empreendimentos: Visite vários decorados para comparar as diferentes opções disponíveis.

• Considere suas necessidades: Pense no que é importante para você em um imóvel, como a localização, a quantidade de cômodos e os recursos disponíveis. Peça informações: Não tenha medo de perguntar sobre qualquer dúvida que você tiver.

Jardim Camburi em destaque

Um estudo inédito realizado pela Futura Inteligência revelou que o bairro de Jardim Camburi, em Vitória, lidera o ranking entre os bairros com maior potencial de crescimento na capital.

Segundo a pesquisa – divulgada em parceria com a Apex, 47% dos novos imóveis deverão ter a configuração de 3 quartos, com tamanho médio de 97 m². Só na capital, Vitória, são esperadas a construção de 2.832 novas unidades nos próximos anos. Flávia explica o porquê desses bairros serem os queridinhos do mercado – e também da população. “As qualidades de localização de Jardim Camburi são as melhores de uma capital. Próximo ao aeroporto, à Praia de Camburi e com uma infraestrutura comercial completa, o bairro oferece uma combinação rara de conveniência e qualidade de vida. Além disso, a forte ligação dos moradores com a região e o constante desenvolvimento tornam Jardim Camburi uma das áreas mais promissoras de Vitória”, explica.

No último ano, Vitória, foi a capital com o metro quadrado mais caro do Brasil. Em novembro, o preço médio do imóvel à venda na cidade foi de R$ 10.360, um aumento de 2,65% em relação a outubro. O valor é 2,7% superior ao de São Paulo, que ocupa a segunda posição, e 13,8% maior do que o de Rio de Janeiro, que está em terceiro lugar.

Os dados são do Índice FipeZap de novembro, pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que monitora 50 cidades e o preço médio de imóveis anunciados em 16 capitais.