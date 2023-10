🍍 Festa do Abacaxi terá pratos temáticos em praça gastronômica de Marataízes

A tradicional Festa do Abacaxi, que este ano está em sua 21ª edição, vai acontecer entre os dias 26 e 29 de outubro, na comunidade de Brejo dos Patos, em Marataízes. Além de shows nacionais e passeio ciclístico, o evento vai contar com muita gastronomia, utilizando a tradicional fruta da cidade como base em pratos que encantam pelo sabor e beleza.

Veja a programação da festa do Abacaxi

26 de outubro ‚Äď quinta-feira

19h ‚Äď Carlos Queiroz

21h ‚Äď Valesca Mayssa

27 de outubro ‚Äď sexta-feira

19h ‚Äď Banda Agita√™

21h ‚Äď Flesh Martins

23h ‚Äď Salvador

28 de outubro ‚Äď s√°bado

12h ‚Äď Oficina Gastron√īmica Culin√°ria do Abacaxi

14h ‚Äď Sensasamba

16h ‚Äď Art Samba

19h ‚Äď Concurso do Abacaxi

20h ‚Äď Concurso da Rainha da Festa do Abacaxi

22h ‚Äď Gabriel e Edivando

0h ‚Äď Henrique de Diego

29 de outubro ‚Äď domingo

8h ‚Äď Passeio Cicl√≠stico

10h ‚Äď Chegada dos ciclistas com show da banda Soul Nice

12h ‚Äď Oficia Gastron√īmica

14h ‚Äď Su√©

16h ‚Äď Ricard√£o do Forr√≥

19h ‚Äď Juma Gamel

21h ‚Äď Barrozinho

23h ‚Äď Matheus Montana

Descubra Marataízes

Entre um dia e outro √© poss√≠vel descobrir os 25 quil√īmetros de litoral da cidade da Regi√£o Tur√≠stica da Costa e da Imigra√ß√£o. Ent√£o, escolha sua praia e aproveite cada momento em Marata√≠zes.

Na Praia da Barra, √© poss√≠vel caminhar na sua larga faixa de areia, que √© ideal para aquele futev√īlei no final da tarde. A Praia das Fal√©sias √© um diferencial de Marata√≠zes, como o pr√≥prio nome j√° diz, a praia conta com fal√©sias que deixam o lugar ainda mais encantador.

Entretanto, as Praias da Cruz, Central, Siri, Areia Preta e tantas outras convidam o turista para um refrescante mergulho no mar. Outra op√ß√£o famosa em Marata√≠zes √© a Lagoa do Siri, que com suas √°guas calmas ao lado do mar e sua estrutura de bares e quiosques atrai visitantes que movimentam o local em dias quentes. Como resultado, l√° o turista encontra o letreiro #amor‚̧es, ideal para fazer o registro fotogr√°fico do local.

Entretanto, al√©m das op√ß√Ķes de sol e praia, Marata√≠zes conta com op√ß√Ķes hist√≥ricas. S√≥ para ilustrar, o Pal√°cio das √Āguias, que j√° foi palco de encontros pol√≠ticos da primeira republica, hoje abriga um espa√ßo para manifesta√ß√Ķes culturais. J√° que, a casa √© em estilo ecl√©tico e conta com duas estatuas de le√Ķes ladeando a escadaria.