2º fase: Polícia e Procon fiscalizam fraudes em comércio no ES

A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em conjunto com o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem-ES), realizou, nesta quarta-feira (18), a 2ª fase da operação para combater fraude na venda de papel toalha e papel higiênico comercializado em todo o Espírito Santo.

Após a 1ª fase, a Polícia Civil identificou mais quatro marcas que estavam sendo vendidas fora das especificações, com falhas na rotulagem que induziam o consumidor a erro ou fraude no tamanho ou quantidade. O fato foi constatado pelo Ipem-ES.

Nesta 2ª Fase, realizada nesta quarta-feira (18), foram fiscalizadas oito lojas em Vila Velha, Vitória e Serra. O Procon-ES ainda encontrou uma quinta marca com indícios de irregularidades, sendo que as cinco marcas foram apreendidas e retiradas do comércio. Amostras foram encaminhadas para novas análises. Os fabricantes passam a ser investigados por estelionato e crimes contra relação de consumo.