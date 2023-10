5ª edição do Infinitys Xperience traz Muca Muriçoca a Linhares

Os fãs capixabas de Muca Muriçoca têm um motivo especial para comemorar em 2023. O carismático criador de conteúdo, youtuber e apresentador, é presença confirmada na 5ª edição do Infinitys Xperience. A última vez que o artista esteve no Espírito Santo foi em 2014.

O evento, que acontece nos dias 15, 16 e 17 de dezembro no Parque de Exposições de Linhares, é um dos mais aguardados pelos entusiastas dos universos Geek, Gamer, Nerd e de tecnologia. Conhecido por ser o ponto de encontro de apaixonados por essas culturas, em 2022 o Infinitys levou cerca de 2.800 pessoas ao Shopping PátioMix Linhares. A previsão para este ano, segundo os organizadores, é receber um público de cerca de 13 mil pessoas nos três dias de evento.

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer pessoalmente Muca Muriçoca, participar de painéis, sessões de autógrafos e compartilhar sua paixão pelos universos Geek, Gamer e de tecnologia. Além da presença do criador de conteúdo, o Infinitys Xperience terá uma ampla gama de atividades, incluindo competições de jogos eletrônicos, palestras, exposições de produtos de alta tecnologia, entre outros.

Já estão confirmados o campeonato de CS:GO, campeonato de League of Legends, campeonato de FIFA e o Concurso Cosplay. A programação completa deve ser divulgada nos próximos dias.

O objetivo da organização é trazer ao estado experiências enriquecedoras no mundo da cultura pop e da tecnologia. “O Infinitys Xperience 2023 promete ser uma celebração épica da cultura pop e da tecnologia, e a participação de Muca Muriçoca acrescenta um toque de nostalgia e entusiasmo ao evento. Os fãs já estão ansiosos para o tão aguardado reencontro”, disse Gustavo Cardoso, CEO da Saints Company, empresa responsável pelo Infinitys.

Como participar

O lote promocional de ingressos já está disponível e pode ser adquirido por R$39.90 no site do evento: www.infinitysxp.com.br. O primeiro começa a ser vendido no início de novembro e será comercializado com valores a partir de R$69,87.