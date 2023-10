5ª Missa dos Ciclistas acontece no próximo domingo (8), em Cachoeiro

A edição da 5ª Missa dos Ciclistas, tradicional evento dos esportistas da modalidade, acontece no próximo domingo (8), na comunidade de Santa Bárbara, em Lambari, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. A missa é aberta a toda a população.

A concentração dos ciclistas será na entrada da localidade de Tijuca, e os ciclistas seguem, em procissão, até a Comunidade de Santa Bárbara, em Lambari, em um percurso de 2,5 quilômetros.

Todos os anos, a procissão conta com ciclistas de várias cidades, como: Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Mimoso do Sul, Atílio Vivácqua, Marataízes, Itapemirim, Vargem Alta, Alfredo Chaves, Guarapari, Muqui e Alegre.

Após a missa, será realizada uma confraternização entre os participantes.

