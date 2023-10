A cada dois dias, um carro roubado é recuperado a pela Guarda de Vitória

O uso da tecnologia na Segurança Pública de Vitória tem sido aliada dos agentes da Guarda Civil Municipal no combate aos roubos e furtos de carros e motos na Capital. A cada dois dias, um veículo com restrição de furto ou roubo é recuperado. Em um único dia, as equipes de agentes já chegaram a recuperar três veículos – duas motos e um carro.

Para que a placa seja verificada, a vítima precisa registrar o furto ou roubo pelo telefone Ciodes-190 para que a placa passe a ser observada de imediato. Depois, fazer o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil para formalizar o delito sofrido.

“A partir deste momento, o Cerco Inteligente faz a captura das placas e comunica à Central Integrada Operacional de Monitoramento (Ciom). A partir daí, é possível acompanhar o percurso deste carro suspeito por meio das câmeras de videomonitoramento até que uma viatura dos agentes, já acionada, se aproxima para abordar e deter o suspeito. Tudo acontece em questão de minutos, é muito rápido”, detalha o secretário municipal de Segurança Urbana, Amarílio Boni.

Ao longo do ano, um total de 154 veículos voltaram para as mãos dos donos, um aumento de 22% em comparação com 2022.

Cerco Inteligente

O Cerco Inteligente, o serviço de videomonitoramento e o planejamento de patrulhamento dos agentes da Guarda Municipal de Vitória também têm inibido as ações criminosas.

De janeiro a setembro de 2023, houve uma queda de 11% nos roubos e furtos de carros e motos em Vitória em relação ao mesmo período do ano anterior.

“As equipes circulam em todos os cantos da cidade, o que aumenta a presença da Guarda e colabora com a sensação de segurança. É um patrulhamento pensado de acordo com o que analisamos de ocorrências e de demandas da própria população,com a qual mantemos um diálogo aberto e próximo”, observa Jacimara Camponez, gerente de Proteção Comunitária (GPC).

As ações são extremamente bem articuladas e que também inibe novos roubos. Os números do Observatório de Segurança Pública apontam uma queda de 11% no número de ocorrências de furto ou roubo de veículos, este ano, em comparação com 2022.

“A maior vigilância provoca um efeito desencorajador, uma vez que o criminoso sabe que pode ser detido a qualquer momento enquanto estiver na cidade”, completa o secretário, Amarílio Boni.

Investimento

As 602 câmeras espalhadas pela cidade são monitoradas 24 horas por agentes da Guarda Municipal de Vitória. Além disso, o registro fotográfico do Cerco Eletrônico – com mais 106 câmeras – também acompanha dia e noite a circulação de carros na capital. Tudo isso sobre os olhares atentos e treinados de agentes lotados no Centro Integrado Operacional de Monitoramento (Ciom).

Para conseguir trabalhar com tantas imagens, a Gestão do Prefeito Lorenzo Pazolini investiu quase R$ 2 milhões no videowall, um conjunto de 24 telas e um supercomputador para que tudo que for captado pelas câmeras possam ser analisadas e tidas com qualidade. A entrega foi feita em setembro de 2023 juntamente com a nova sede administrativa, no Forte São João, Vitória.