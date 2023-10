Ação Cívico-Social da Marinha leva serviços gratuitos para Marataízes

Marataízes receberá, entre os dias 17 e 24 de outubro, Ação Cívico-Social (ACISO), promovida pelas organizações militares das Forças Armadas, que tem por objetivo desenvolver diversas atividades gratuitas de assistência e auxílio às comunidades.

O projeto contará com os serviços de atualização de caderneta de vacinas, vacinação antirrábica, testes rápidos, aferição de pressão, glicose e outros oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Também serão oferecidos diversos atendimentos no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho.

O evento também contará com concerto da Orquestra Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais, exposição de equipamentos e viaturas de combate, além de outras apresentações.

A ACISO é uma iniciativa da Marinha do Brasil em parceria com a Prefeitura de Marataízes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.