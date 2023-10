Acidente entre moto e caminhão deixa um morto na BR 101 em Rio Novo

Um homem, ainda não identificado, morreu após se envolver em um grave acidente na noite desta segunda-feira (09), em Rio Novo do Sul. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto que o homem conduzia bateu de frente com um caminhão.

A batida foi registrada na altura do Km 394, próximo à balança de Rio Novo, mas a dinâmica do acidente não foi esclarecida. O condutor da moto, que não possuía habilitação, morreu no local.

Ainda segundo a PRF, outro caminhão que seguia pela BR 101 acabou colidindo na traseira do caminhão envolvido no acidente.

A pista ficou totalmente interditada das 23h55 às 03h da madrugada desta terça (10).