Acidente entre moto e viatura da PC deixa uma pessoa morta na BR-101

Na manhã desta quinta-feira (12), ocorreu um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Civil (PC) e uma motocicleta, na altura do KM 160 da BR-101, na localidade de Bebedouro, em Linhares.

De acordo com a Polícia Rodoviário Federal (PRF), condutor da moto não resistiu e faleceu no local. Os ocupantes da viatura não sofreram ferimentos, saindo ilesos.

Não houve necessidade de interdição da via. Ocorrência está em andamento, mais informações em breve.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.