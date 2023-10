Agenda com políticos capixabas discutem Aeroporto de Cachoeiro

Deputados capixabas e o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (PSDB), estiveram em Brasília, na semana passada, para uma importante agenda com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa. Na pauta, a reforma e ampliação do Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim.

O projeto de reforma e ampliação do Aeroporto Municipal Raimundo Andrade, é uma demanda antiga da cidade e importante para o Sul capixaba. Com as intervenções, possibilitará a operação de voos comerciais de passageiros, além dos voos particulares que já acontecem diariamente.

Já incluso no Planejamento Estratégico do Governo Estadual, o projeto tem pontos já definidos e prevê a construção de um novo terminal de passageiros e a ampliação da pista de pouso e decolagem e de taxiamento, o que já permitiria receber aeronaves bimotoras de médio porte. Ainda incluso no investimento de R$ 150 milhões, nova sinalização horizontal, luminosa e recuperação do pátio de aeronaves entre outras.

Na comitiva, estava o deputado estadual e ex-vereador de Cachoeiro de Itapemirim, Allan Ferreira (Podemos), que destacou a importância do equipamento para o desenvolvimento econômico da região.

“Viemos reforçar junto com a bancada capixaba, a solicitação para a viabilização do projeto. Estamos com muita expectativa, já que é uma prioridade para o Sul do Estado. Com o projeto, além de facilitar para quem precisa sair ou chegar a Cachoeiro e região, é um passo para atrair mais investimentos para o nosso município e acelerar, cada vez mais, o desenvolvimento econômico regional”, destaca o parlamentar.