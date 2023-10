Agora é oficial! Festa da Polenta é patrimônio imaterial do ES

A tradicional Festa da Polenta, realizada no município de Venda Nova do Imigrante, agora é patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo. A Lei 11.919/2023 foi publicada no diário oficial desta quinta-feira (5), e reconhece e valoriza um dos maiores eventos gastronômicos e culturais do estado. Em 2023, acontece a 45ª edição da Festa da Polenta nos dias 6, 7, 8, 12, 13, 14 e 15 de outubro.

Realizada desde 1979, a celebração ocorre sempre no mês de outubro e busca preservar a cultura italiana. Como o próprio nome já diz, a polenta é a protagonista e ganha várias versões: frita, com molho, queijo, linguiça… O ponto alto da festividade é o tombo da polenta, quando o caldeirão gigante entorna mais de uma tonelada da iguaria. Conforme o site da organização do evento, para preparar 1.200 quilos de polenta são necessários 400 quilos de fubá e muita água.

Além da gastronomia, a programação conta com desfile, atrações musicais e apresentações de grupos típicos. Vale destacar também o caráter social da iniciativa, que é organizada por voluntários. Ao final do evento, parte dos recursos arrecadados é destinada a entidades filantrópicas do município.