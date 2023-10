Ales debate obra do Hospital do Câncer em Cachoeiro

O Hospital do Câncer de Cachoeiro do Itapemirim, com obras em fase inicial, foi tema da audiência pública da Comissão de Saúde e da Frente Parlamentar contra o Câncer, ambos colegiados presididos pelo deputado Dr. Bruno Resende (União). A reunião foi realizada nesta quarta-feira (4), no plenário da Câmara de Vereadores da cidade, região sul do estado, com a presença de gestores e autoridades ligadas à saúde.

Com mais de 20 mil metros quadrados, o novo hospital terá 120 leitos destinados totalmente para o Sistema Único de Saúde (SUS), 20 leitos de UTI, cinco salas cirúrgicas. A obra é do Hospital Evangélico de Cachoeiro, em parceria com o governo do Estado e a prefeitura local.

As políticas públicas de combate ao câncer e a construção do novo hospital deram o tom ao debate. O deputado Dr. Bruno reiterou que a doença é a que mais mata no mundo e que, além dos pacientes, atinge também familiares e amigos.

“O Hospital de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim é um sonho. Já solicitamos recursos para a Comissão de Finanças da Ales para garantir no ano que vem a continuidade da construção do hospital”, informou o deputado, em referência a emenda ao Orçamento estadual.

O custo estimado da obra é de aproximadamente R$ 150 milhões, de acordo com informação do gerente de projetos do Hospital Evangélico, Jathir Moreira. A bancada federal já contribuiu com R$ 25 milhões, com a possibilidade de serem liberados mais novos recursos por meio de emenda parlamentar. Dr. Bruno disse que procolou junto à Comissão de Finanças pedido para a inclusão de R$ 40 milhões no Orçamento do próximo ano destinados às obras do hospital.

Público e privado

A conselheira regional de Saúde do Espírito Santo, Geiza Pinheiro Quaresma, elogiou a iniciativa da construção do Hospital de Câncer e lembrou da antiga demanda da região, que é um hospital público. Segundo ela, uma das razões da perda de mão de obra no setor é a falta de uma instituição pública estadual que garanta a permanência dos profissionais da saúde. De acordo com ela, a região é merecedora do hospital e a região carece da falta da presença do Estado na saúde.

O deputado Dr. Bruno ponderou que o Espírito Santo está entre os que mais investem em saúde no Brasil e falou sobre a importância dos hospitais filantrópicos para a prestação de serviços. Segundo ele, o modelo atual de saúde não é o perfeito, mas é o possível. A rede de hospitais da Santa Casa, por exemplo, é a maior do país, exemplificou.

Composição da mesa de trabalho

Além do deputado, que conduziu os trabalhos, a mesa foi composta por gestores da área de saúde e por outras autoridades: o gerente de projetos do Hospital Evangélico, Jathir Moreira; o presidente da Comissão de Saúde OAB-ES, Hemerson de Figueiredo Marques; o chefe do Núcleo de Regulação e Pessoas da Secretaria Estadual de Saúde, Superintendência de Saúde Sul, Marcio Clayton; a conselheira de Regional de Saúde do Espírito Santo, Geiza Pinheiro Quaresma; o secretário de Cidadania e Direitos Humanos Humanos de Vitória, Diego de Barros; a engenheira da obra do Hospital de Câncer, Letícia Oliveira; a oncologista do Hospital Evangélico de Itapemirim e do Instituto de Oncologia Sul-Capixaba, Sabina Bandeira Aleixo;

Também com assento os seguintes vereadores de Cachoeiro de Itapemirim: o presidente da Comissão de Saúde e Saneamento Básico, Paulo Grola (PSB), Marcelinho Fávero (PL) e Júnior Correia (PL). E ainda vereadores de outros municípios: Romerio Gomes (União), de Atilio Vivacqua; Tiago Bernardo (PP), de Jerônimo Monteiro; Marcia Bertoloti (PP), de Rio Novo do Sul; Gabriela Donateli (Republicanos), de Iconha; e Wanderley Morais (União), de Guaçuí.