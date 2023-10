Ambulantes se recusam a trocar de local determinado pela Prefeitura

Após uma semana, os ambulantes ainda se recusam a trocar de local determinado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. O objetivo é que os ambulantes fiquem alocados na rua Joaquim Vieira, em frente ao Teatro Municipal Rubem Braga. A mudança é temporária e o motivo da alocação é a obra de macrodrenagem, que é realizada em vários pontos da cidade.

Os ambulantes alegam que a mudança de local pode atrapalhar as vendas de Natal e, por isso, não querem continuar nos locais onde estão até o dia 31 de dezembro.

“Não vamos para a rua Joaquim Vieira. Precisamos continuar aqui, somos trabalhadores, precisamos trabalhar. Não fizemos acordo e ninguém fez acordo com a gente. Temos um prazo até dia 10 de novembro para ficar aqui. Os comerciantes não querem nós lá, os moradores também não”, disse um ambulante que não quis se identificar.

A opinião é compartilhada por outros ambulantes, que também se recusam a mudar de local até o Natal. “Eles (Prefeitura) prometeram que a obra não passaria nesse local, e agora querem que mudemos de local, pois a obra chegou a esse ponto. Não houve conversas”, pontuou outro ambulante.

Comerciantes não concordam com mudança

Além disso, os comerciantes da rua não estão nada satisfeitos com a transferência dos ambulantes para o local. De acordo com comerciantes da rua, as vendas serão prejudicadas por conta do fechamento da via. Eles relataram que o melhor era a Prefeitura de Cachoeiro alugar um espaço maior, colocando banheiros químicos e tapagem para os ambulantes.

“A gente pede uma solução ao prefeito e que volte a abrir a rua. A gente não vê viabilidade para eles, não tem uma tapagem, não tem um banheiro. O poder municipal tem que rever urgentemente. Aqui não é um local apropriado para eles. Eles precisam de um lugar melhor”, disse um dos comerciantes, que preferiu não se identificar.

“Particularmente, ninguém da prefeitura veio aqui para comunicar a gente sobre a transferência dos ambulantes para a rua. Nem mesmo procurar saber a nossa opinião sobre o projeto”, disse outro comerciante, que também não quis se identificar.

A Prefeitura de Cachoeiro informa que os ambulantes estão sendo alocados aos poucos a partir da demarcação feita através de sorteio. Afirma ainda que a mudança é temporária e faz parte das intervenções por conta das obras da macrodrenagem. Quanto ao local futuro, a Prefeitura frisou que está no planejamento e são decisões a serem tomadas com o segmento mais adiante.

Fotos: Andrei Soares