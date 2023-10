Amigos e parentes realizam ato em prol de rapaz atropelado por carro na calçada

Tiago Cesário Rangel, de 34 anos, atropelado na última quinta-feira (26) por um carro desgovernado que invadiu a calçada no Centro de Cachoeiro, segue internado na Santa Casa de Cachoeiro em estado de saúde crítico. De acordo com informações, ele deve passar por uma cirurgia na próxima segunda-feira (30) para verificar a real situação.

De acordo com a colega de trabalho Ana Paula apenas com o laudo que será emitido após essa cirurgia poderá saber se ele voltará a andar ou não. “Ele está lúcido, conversando mas ainda não sente as pernas”, disse.

Devido ser uma cirurgia de grande complexidade, a família e amigos de Tiago decidiram se reunir neste domingo (29), a partir das 15h, em frente ao Hospital para um ato de oração e louvor em prol do rapaz, para que tudo corra melhor que o esperado.

“Tiago é uma pessoa que você conhece hoje, mas parece que já conhece a tempos, ele transmite paz e tranquilidade. É visivelmente um pai de família dedicado, e como colega de trabalho, extremamente profissional e esforçado.” comenta Ana.

Para ela, o que aconteceu com Tiago mudará tudo para sempre de uma forma inesperada. “Na última quinta-feira a vida dele virou de cabeça para baixo, mas mesmo em meio a todo o ocorrido, ele permanece intacto com sua fé inabalável. Apesar disso, nós queremos justiça por tudo o que aconteceu, pois não foi acidente”, finaliza.

Quem quiser e puder participar, basta comparecer. Leve seu violão, cartazes e toda sua fé. Toda ajuda será bem vinda!