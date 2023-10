Vídeos mostram momento de atropelamento em calçada de Cachoeiro

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que um rapaz é atropelado por um carro, enquanto caminhava em uma calçada no centro de Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu na manhã da última quinta-feira (26).

Em um dos vídeos, é possível ver que um homem, que usava camisa vermelha, caminhava pela calçada na rua Coronel Francisco Braga, quando um carro Fiat Siena, de cor prata, que seguia em alta velocidade, invade a calçada e o atinge. Em outro vídeo, de um diferente ângulo, mostra uma mulher e uma criança, que também caminham no sentido contrário e que por pouco não são atingidas pelo veículo.

A Polícia Militar esteve no local e o condutor do veículo disse que perdeu o controle da direção devido a uma vertigem provocada por alta na pressão arterial e que não percebeu que havia invadido a calçada. Ao se dar conta do fato, tomou um susto, freou o carro imediatamente e entrou em estado de choque quando se deu conta do atropelamento de uma pessoa. Rapidamente, saiu do veículo para prestar socorro, mas precisou ser levado ao hospital.

Ele contou ainda que sentiu um apagão e que somente retomou a consciência com o grito de seu pequeno filho que estava no carro, vindo da escola. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e todos os envolvidos foram socorridos para dois hospital de Cachoeiro de Itapemirim.

O rapaz atropelado está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde do paciente não foi informado.

Vídeos: Divulgação