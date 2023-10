Anchieta vai receber novos investimentos do Governo do Estado

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, no início da noite desta quarta-feira (11), em Anchieta, na microrregião Litoral Sul, para o anúncio de novos investimentos no município nas áreas de infraestrutura, saúde e educação. Ao todo, o Governo do Estado vai investir mais de R$ 11 milhões na reurbanização da Praça São Pedro e na construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).



“Estamos em uma rodada de investimentos importantes em todos os municípios capixabas. São 111 unidades de saúde em todo o Estado e hoje assinamos a Ordem de Serviço para uma aqui em Nova Anchieta. Sabemos da importância de uma creche e hoje estamos autorizando a construção de mais uma. Vamos também modernizar a Praça São Pedro, que abriga a feira e a festa dos pescadores. Um Estado organizado permite que se possa fazer investimentos recordes. Tenham a certeza de que trabalho todos os dias para realizar essas entregas”, afirmou o governador.



Durante a agenda, o governador, acompanhado do prefeito Fabrício Petri, visitou as atuais instalações da Praça São Pedro, localizada dentro do Sítio Histórico. O tradicional espaço no município será totalmente reformado. A obra prevê a instalação de um playground, uma nova e moderna cobertura, paisagismo e nova iluminação. O piso da praça fará interação com a Igreja São Pedro, trazendo melhorias ainda na mobilidade local com a criação de vagas de estacionamento.



Serão construídos 580 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 283 metros de calçada, 329 metros de meio fio, piso em granilite, cobertura em telha termo isolante, brise metálico, bancos de madeira, bicicletários e poste metálico.



“O Governo do Estado tem procurado desenvolver ações que possam melhorar a qualidade de vida dos moradores e visitantes de Anchieta, que recebe um grande número de turistas, principalmente no verão. É uma alegria anunciar mais de R$ 4 milhões em investimentos somente nesta ação do Estado na região”, afirmou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.



Na área da Educação, foi assinada a Ordem de Serviço para construção do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do bairro Anchieta. Serão repassados pelo Estado um total de R$ 3,94 milhões, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes).



O novo CMEI vai atender a 140 crianças e contará com sete salas de aula, banheiros masculinos e femininos, lavanderia, depósito, área de serviço, cozinha, sala de arquivo, coordenação, laboratório de informática, sala pedagógica, sala de professores, secretaria, refeitório, brinquedoteca, banheiro para pessoas com necessidades especiais, sala de amamentação, lactário, pátio coberto e descoberto, parquinho, entre outros ambientes necessários para o bem-estar de professores e alunos.



Também foi autorizado o início das obras de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município. O investimento total do Estado é de R$ 2,6 milhões – somados à contrapartida da Prefeitura Municipal. Até o momento, o município já recebeu R$ 145 mil referentes à primeira parcela das obras. A unidade será construída na região conhecida como Nova Anchieta, localizada em Castelhanos.



“Nossa presença aqui hoje mostra que o Governo do Estado está comprometido em levar melhorias aos serviços de saúde no Espírito Santo, principalmente com o investimento na Atenção Primária à Saúde, que é a porta de entrada do cidadão capixaba a todos os serviços do Sistema Único de Saúde [SUS]”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.



Anchieta é um dos 52 municípios capixabas que solicitou habilitação junto à Secretaria da Saúde (Sesa) para receber recursos do Estado para o custeio integral do projeto de expansão da Atenção Primária à Saúde (APS), dentro do Componente Infraestrutura do Plano Decenal APS+10. O Plano visa destinar recursos, neste primeiro ciclo, para a construção de UBS no Espírito Santo com investimento que ultrapassa R$ 317 milhões com recursos do Tesouro Estadual.



A iniciativa fomenta a ampliação da rede física e a expansão da cobertura da APS, por meio da implantação de novas Equipes de Saúde da Família nos municípios capixabas, assim como a melhoria do desempenho das ações dessas equipes com a expansão da resolutividade e qualidade dos serviços ofertados.



Ainda no município, o governador Renato Casagrande esteve no Balneário de Iriri para autorizar a construção da Praça de Iriri. O bairro é um importante local turístico do litoral sul capixaba e sedia até o próximo domingo (15) a 25ª edição do Festival Capixaba de Frutos do Mar. O festival é reconhecido como o maior evento gastronômico da Região Turística da Costa e da Imigração, sendo um dos mais importantes do Estado.

“Um município precisa estar preparado para tocas as obras do Governo do Estado. Temos aqui em Anchieta inúmeras obras em andamento e tantas outras já entregues, fruto de uma gestão organizada, com orçamento equilibrado e certidões em dia. O Governo do Estado tem capacidade de realizar grandes obras e isso é merito do nosso governador”, comentou o prefeito Fabrício Petri.



Também estiveram presentes os prefeitos Paulo Cola (Piuma), Fernando Lafayette (Alfredo Chaves); o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos; além do secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, e lideranças da região.

Foto: Rodrigo Zaca/Governo-ES Foto: Rodrigo Zaca/Governo-ES