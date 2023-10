Armas e munições são apreendidas com suspeitos pela PM em cidade do ES

A Polícia Militar (PM) prendeu na madrugada desta quarta-feira (11), dois homens suspeitos de promover um ataque a rivais do tráfico de drogas no bairro Santos Dumont, em Vitória.

De acordo com informações da PM, equipes da Força Tática receberam informações de que homens do bairro Bonfim estavam a caminho de Santos Dumont, com objetivo de promover um ataque a rivais do tráfico de drogas.

Foi montado um cerco na região, sendo que no momento em que avistaram as guarnições, os suspeitos fugiram, porém, foram localizados escondidos no quintal de residências. Os dois, de 30 e 22 anos, portavam uma pistola calibre 380 cada, além de munição.

Os suspeitos presos e os materiais apreendidos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vitória.