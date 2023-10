Assaltante é morto durante assalto em joalheria no Centro de Iconha

Um assaltante foi morto na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 9h15, após anunciar o assalto a uma joalheria que fica localizada no Centro de Iconha, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados em um estabelecimento na Rua Muniz Freire, e que havia um homem caído no chão.

Militares foram ao local e constataram que três suspeitos armados tentaram assaltar um estabelecimento comercial e, a princípio, o proprietário da loja reagiu e atirou contra os assaltantes. Um suspeito foi atingido e acabou morrendo no local. Próximo a ele, havia uma pistola calibre 380 utilizada na tentativa de assalto que foi apreendida pela PM.

Os outros dois suspeitos fugiram em um carro que foi localizado, com marcas de sangue, abandonado em um bananal nas proximidades de Rio Novo do Sul. O Notaer foi acionado para auxiliar nas buscas dos suspeitos.