Mulher morre após carro capotar e cair dentro de rio em Mimoso do Sul

Uma mulher morreu na manhã do último domingo (15) após o carro em que ela estava capotar e cair dentro do rio da Ponte de Itabapoana, na ES 297, no distrito de Mimoso do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada pelo Samu para atender a ocorrência de que um carro Ford Ka, de cor prata, que seguia pela rodovia, acabou capotando e caindo na ribanceira próximo ao rio de Itabapoana, no mesmo município. O veículo ficou dentro do rio com as rodas para cima.

Segundo a PM, o local é de difícil acesso e populares que passavam pelo local ajudaram os militares e os socorristas a retirarem as vítimas. Elas foram resgatadas e colocadas em uma pedra as margens do rio para que fosse feito os atendimentos.

Leia também:

Homem é preso suspeito de estuprar a filha de quatro anos no ES

VÍDEO| Carreta perde freio e provoca grave acidente em Castelo

No veículo estavam uma criança de 5 anos, uma idosa de 61 anos, um homem de 39 anos e uma mulher de 36 anos. A idosa de 61 anos foi encontrada desacordada e feita manobras de primeiros socorros, mas já estava morta. As outras pessoas estavam lúcidas e sofreram apenas escoriações.

Os feridos foram socorridos pelo Samu e encaminhados para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo da idosa foi periciado e removido ao Instituto Médico Legal (IML) no mesmo município.