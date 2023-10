Aberta inscrições para ambulantes atuarem no verão 2024 de Anchieta

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência Operacional de Fiscalização de Obras e Posturas, publicou o Decreto nº 6.449/2023 para inscrições de ambulantes nos balneários de Anchieta durante o verão 2023/2024.

Os balneários habilitados para o exercício em Anchieta são: Castelhanos, Ubu e Iriri.

As inscrições serão recebidas, presencialmente, de 20 de outubro a 1º de novembro, em dias úteis, das 09h às 12h e das 13h às 16h, diretamente no setor de Fiscalização de Obras e Posturas, localizada no Pavilhão do Empreendedor “Zey José Vettoraci”, ao lado da sede da Prefeitura. A divulgação da classificação inicial irá ocorrer no dia 14 de novembro.

As vagas para atuação de ambulantes no verão Anchieta 2024, são destinadas somente para moradores de Anchieta. Os documentos estão disponíveis no Edital, publicado no site da prefeitura. Confira aqui.

Uma das recomendações é que todo comércio ambulante ou fixo deverá estar provido de sacos plásticos para o acondicionamento de seus resíduos (lixo), devendo depositá-los em ponto adequado para a coleta após o expediente.

Fique atento:

