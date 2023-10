Atenção! Concessionária alerta para problemas com sinalização na BR-101

Quem trafegar pela BR-101 precisa redobrar a atenção nesta sexta-feira (27). De acordo com a Concessionária Eco101, ao longo da rodovia os conjuntos semafóricos estão enfrentando instabilidade de comunicação devido a questões com o link fornecido pela Embratel.

“A equipe técnica da concessionária está empenhada em trabalhar em conjunto com a Embratel para resolver a situação. Recursos operacionais da Eco101 estão empenhados nos trechos onde há maior movimentação de veículos e a PRF também foi acionada para apoio”, explicou a empresa por meio de nota.

A Eco101 pede que motoristas continuem a obedecer às sinalizações e diretrizes de trânsito, mantendo a atenção e prudência para garantir a segurança viária.

